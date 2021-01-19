Diyaliz hastasının imdadına ekipler yetişti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde diyaliz merkezine gitmekte zorluk çeken 72 yaşındaki diyaliz hastası ve eşinin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Diyaliz hastası olan vatandaş; kar yağışından dolayı kapanan yollar nedeni ile diyaliz merkezine gidemeyince belediye ekiplerinden yardım istedi. Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’ın talimatı ile temizlik işleri personeli 72 yaşındaki diyaliz hastası Aydoğan Kürekçi; Tuğla Harmanındaki evinden alarak diyaliz merkezine getirildi. Diyaliz merkezinde tedavisi tamamlanan Aydoğan Kürekçi temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından hastaneden evine getirildi.