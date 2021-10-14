“Diyabet Aile Sağlığı Elemanı ve Hasta Eğitimi” projesi devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, Dünya Diyabet Vakfı ve Türkiye Diyabet Vakfı birlikteliğinde yürütülen “Diyabet Aile Sağlığı Elemanı ve Hasta Eğitimi” protokolüne istinaden aralarında Zonguldak’ın da bulunduğu 20 ilde projenin süresi uzatıldı.

Zonguldak’ta proje, Devrek Fehmi Işık Aile Sağılığı Merkezi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülüyor. Zonguldak ili koordinatörlüğünü Sağlık Müdürlüğü yürütürken, İl Eğitim Koordinatörlüğünü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu yapıyor.

Projede şeker hastalığı ile ilgili eğitim ihtiyacı bulunan hastalara ve yakınlarına, Aile Sağlığı Merkezi’nde eğitimlerini tamamlamış çalışanlar tarafından eğitimlerinin verilmesi amaçlanıyor. Bu şekilde hastaların eğitimleri sağlanarak şeker hastalığının yıkıcı etkilerinin ve komplikasyonlarının (kalp krizi, felç, körlük, diyaliz ihtiyacı, diyabetik ayak gibi) azaltılması hedefleniyor.

Projede yer alan hekimlerden Dr. Emre Boduroğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Proje Koordinatörlerinden Dr. Ayşe Türk, Diyt. Miyase Koru ve Merkez Diyabet Hemşiresi Safiye Çatalcam’ın da katılımıyla proje eğitimi 12.10.2021 tarihinde ZBEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinde İl Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından gerçekleştirildi.