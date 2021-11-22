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Diş Hekimliği öğrencilerine beyaz önlük giyme töreni yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği 4. sınıf öğrencilerine Dünya Diş Hekimleri Günü vesilesiyle Sezai Karakoç Kültür Merkezinde beyaz önlük giyme töreni yapıldı.

ZONGULDAK 22.11.2021, 16:16
Diş Hekimliği öğrencilerine beyaz önlük giyme töreni yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği 4. sınıf öğrencilerine Dünya Diş Hekimleri Günü vesilesiyle Sezai Karakoç Kültür Merkezinde beyaz önlük giyme töreni yapıldı.

Törene Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Tıp Fakültesi Dekanı Murat Can, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkanı Volkan Çayırlı, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşunun ve akabinde İstiklal Marşı okunması ile başladı. Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkanı Volkan Çayırlı’nın konuşması ile devam etti. Başkan Çayırlı; diş hekimi adaylarının beyaz önlük giyme töreni de aranızda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek; “TÜİK verilerine göre 2023 yılında her 1500 kişiye bir diş hekimi düşeceği öngörülmektedir. Eğitim alırken sınıf geçmeye mesleğinizi en iyi şekilde öğrenmeyi hedefleyin. Mesleğiniz itibarını korumak için çabalayın. Diğer yandan entelektüel birikim için çok yönlü aktiviteler yapmanızda fayda vardır. Hepinize başardı sağlıklı bir meslek hayatı ve eğitim hayatı dilerim” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu konuşmasında şunlara yer verdi; “Üniversitemiz diş hekimliği 4. sınıf öğrencilerinin beyaz önlük giyme töreninin 22 Kasımda yapılmasının çeşitli nedenleri vardır. Bu özel gün sadece Dünya Diş Hekimleri Günü değildir aynı zamanda Ülkemizde ilk diş hekimliği fakültesinin açılış tarihidir. Ayrıca içinde bulunduğumuz hafta aynı zamanda ağız ve diş sağlığı haftasıdır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çağdaş eğitim araçları ile donanmış derslikleri, klinik öncesi uygulama laboratuvarları simülasyon eğitimlerinin verilmesi için hazırlanan fanton laboratuvarları ve modern klinikleri ile öğrencilerimize nitelikli bir eğitim veriyoruz. Eğitim sürecinde bizlere tüm olanakları sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya şahsım ve fakültem adına şükranlarımı sunarım” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, beyaz önlük töreninde yaptığı konuşmada şunlara değindi; “Pandemi sebebiyle velilerimizi bu anlamlı törene davet edemedik. Pandemi şartlarında yaptığımız son tören olmasını dileyerek, bundan sonraki törenlerin ailelerinde katıldığı törenler olmasını diliyorum. Diş Hekimliği Fakültesi lisans, uzmanlık ve doktora eğitimlerinin yanı sıra hem Zonguldak’taki hastaların hem de çevre illerdeki hastaların toplum ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için sağlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda; kendinizi meslekte çok iyi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize “Beyaz dişler güzel gülüşler” diyor ve Başarılı sağlıklı eğitim öğretim ve meslek hayatı diliyorum” dedi.

Yüksek onur belgesi almaya hak kazanan Havanur Avşar, Sıla Başak Akçal, Semanur Atak ve Emin Ateş belgelerini Prof. Dr. Mustafa Çufalı’dan aldı.

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