Diş Hekimliği Fakültesi yemin töreni gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Yemin Töreni Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Üniversite Senato Üyeleri, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Tören, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin yerlerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ile devam etti.

Tören, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu’nun açılış konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Bodrumlu, yeni mezun diş hekimlerinin sağlık hizmetinin yeni taze kanları olacaklarını belirterek, yeni mezun hekimlere sağlıklı, başarılı ve mutlu bir meslek hayatı diledi.

Ardından öğrencilere yönelik sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir meslek yaşamı dileklerini sunduğu konuşmasını yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özölçer, konuşmasında şunlara değindi: "Yeni bir hayata adım atmalarının mutluluğunu paylaştığımız, kendileriyle gurur duyduğumuz gençlerimiz, eminim ki burada edindikleri bilgi ve donanımla, toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesine canla başla katkıda bulunacak ve Türkiye’nin dört bir yanında bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerdir " dedi.

Fakülte birincisi Diş Hekimi Elmas Liv, ödülünü Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ve Dekan Prof. Dr. Bodrumlu’dan aldıktan sonra ailesiyle birlikte mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı. Tüm öğrencilere diplomalarının takdim edilmesinin ardından mezun öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Gediz Geduk eşliğinde mezuniyet yemini etti ve mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.

Daha sonra Diş Hekimliği Fakültesi’ni derece ile bitiren öğrencilere ödülleri takdim edildi.