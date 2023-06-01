Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Nebioğlu beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bartın istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan M.Ü. hakimiyetindeki 67 AAP 757 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak refüje çıktı, ardından yol kenarında bulunan demirlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine araçta sıkışan yolcular için Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Sürücü ve araçta bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla çıkarıldı. Sürücü M.Ü. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.