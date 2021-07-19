Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir otomobil takla atarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı Ahiler Köy üzerinde tek taraflı olarak meydana geldi. Cihan Ç. (26) yönetimindeki 67 SD 568 plakalı Ford marka otomobil, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından Otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.