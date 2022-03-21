Dil öğretiminde drama paneli gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından dördüncüsü düzenlenen “Dil Öğretiminde Drama” konulu panel gerçekleştirildi.

ZBEÜ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Efecan Karagöl’ün açılış konuşmaları ile başlayan panel, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Ezgi İnal’ın yönlendirmeleri ve misafir konuşmacıların konuşmaları ile devam etti.

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Adıgüzel “Drama, Eğitimde Drama” konulu konuşmasını gerçekleştirirken drama ve tiyatro kavramlarının birbirine karıştırılan iki kavram olduklarını ancak dramanın eğitsel bir yöntem olarak kullanılabildiğine dikkat çekti. “Türkiye’nin eğitim sorunu yoktur, estetik eğitimi sorunu vardır.” sözleri ile drama eğitiminin önemini dile getirdi.

Ardından Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gülden Tüm “Drama ile Dil Sınıflarında Olumlu Sınıf İklimi Oluşturma” adlı konuşmalarını gerçekleştirdi. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde biçimsel drama kullanımının dil becerileri gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal gelişimleri ve kültür etkileşimi üzerinde de etkili olduğu ifadelerinde bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı “Dil Öğretiminde Drama ve Tiyatro” üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi. Drama eğitiminin öğrencilere kodlama becerisi, disipline olma, iletişim kurma ve dil becerilerini geliştirmede oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara “Dil Öğretiminde Drama ve Öykü” üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi. Drama ve öykü arasındaki bağın oldukça kuvvetli olduğunu, dramanın öğrencilerin üretici düşünmeleri üzerinde etkili yöntemlerden biri olduğu, öykü oluştururken dramadan yararlanmanın önemini dile getirdi.

Son olarak Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Öğr. Üyesi Elif Kır Cullen’ın “Dil Öğretiminde Drama ve Müzik” üzerine birikimlerini paylaştı. Drama atölyelerinde şarkıların kullanımının önemine vurgu yaptı. Drama eğitiminde yaş, hedef kitle gibi kriterler göz önüne alınarak kullanılan şarkıların eğitsel ortamlardaki faydalarına değinildi.

Katılımcıların sordukları soruların cevaplanmasının ardından panel Türkçe eğitiminde drama eğitimine dair iyi dileklerle sona erdi.