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Devrek’te yaz Kur’an kursları eğitimi başladı

Devrek’te “2022 yaz Kur’an kursları eğitimine başlandı.

ZONGULDAK 29.06.2022, 17:26
Devrek’te yaz Kur’an kursları eğitimi başladı

Devrek’te “2022 yaz Kur’an kursları eğitimine başlandı.

Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığının “Haydi koş gel camiler seninle güzel” ana temasıyla başlayan 2022 yaz Kur’an kurslarının eğitimine başlandı.

Devrek’te ki tüm camilerde hayata geçirilen dini eğitimlerde din görevlileri tarafından çocuk ve gençlere İslam dininin temel esasları, ibadet, ahlak, maneviyat, peygamberin hayatı, vatan ve bayrak sevgisi ile Kur’an-ı Kerimi öğrenme konuları ele alınıyor. Her gün saat 10 ile 12.45 arasında verilen eğitimlere çocukların ve gençlerin ilgisi giderek artmaya devam ediyor.

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