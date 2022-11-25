Devrek’te Ülkü Ocağı’nın camları kırıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Ülkü Ocağı ofisinin camları kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Vali Fahri Yücel Sokak’ta bulunan Ülkü Ocağı’na ait büronun camları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri incelemelerde bulunurken, büronun yanında boş alkol şişeleri, cam kırıkları ve taşlar bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.