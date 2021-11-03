Devrek’te trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesi Hışıroğlu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü R.Y. idaresindeki 67 ABR 436 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü R.Y. başta olmak üzere araçta yolcu olarak bulunan M.B.,Ş.Ö.ve H.A. isimli vatandaşlar hafif şekilde yaralandılar. .

Vatandaşların ihbarı neticesinde olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı