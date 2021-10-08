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Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

ZONGULDAK 08.10.2021, 20:51
Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Bılık köyü mevkii Ankara-Zonguldak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki 67 ABA 709 plakalı araç ile Y.K. idaresindeki 28 AG 4914 plakalı araç arasında kaza meydana geldi. Kaza sonrası araç sürücüleri ile yolcu olarak bulunan E.K. adlı vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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