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Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

ZONGULDAK 17.10.2020, 21:08
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Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesi Eğerci yol ayırımında sürücü Y.Ö. idaresindeki 67 NE 712 plakalı Hyundai marka aracın yolda başıboş gezen büyükbaş hayvana çarpası neticesinde araç şarampole devrilirken, sürücü Y.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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