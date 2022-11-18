Devrek’te topraklar taflan ile buluştu

Zonguldak in Devrek ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Cumhuriyet Alanı’nda topraklar taflan ile buluştu.

"Doğayı Sev, Doğayı Koru, Yeşili Sev" sloganıyla yola çıkan kent konseyi kadın meclisi ilçede birçok alanda fidan dikimi gerçekleştirdi. Kadın Meclisi Başkanı Naciye Külah, "Doğayı korumalı, sevmeliyiz. Yeşili sevmeliyiz. Biz de kadın meclisi olarak böyle bir etkinlik düzenlemeyi istedik. Güzel bir etkinlik oldu. Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi ve belediye işbirliğiyle başlattığımız yeşillendirme ve ağaçlandırma projesinde, meydan park bahçe ve kordon boyunda, yeni terminale kadar alanlara zakkum, gül, ortanca, taflan ve alev ağacı diktik. Gökçebey Fidanlık Müdürlüğüne Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak teşekkür ediyoruz. Destek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.