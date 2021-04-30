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Devrek’te “tam kapanma”nın ardından cadde ve sokaklar boşaldı

Devrek’te “tam kapanma”nın ardından cadde ve sokaklar sakinliğe büründü.

ZONGULDAK 30.04.2021, 15:06
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Devrek’te “tam kapanma”nın ardından cadde ve sokaklar boşaldı

Devrek’te “tam kapanma”nın ardından cadde ve sokaklar sakinliğe büründü.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde normal zamanlarda cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken, “tam kapanma”nın hayata geçmesiyle birlikte şehir merkezinde sessizlik hakim oldu.

Özellikle Cumhuriyet Alanında normal günlerde yoğunluk yaşanırken, yasakların başlaması ile birlikte ilçede yaşayan vatandaşlar kurallar riayet ederek dışarı çıkmamaya özen gösteriyorlar. Diğer taraftan da güvenlik güçleri şehir merkezine giren araçları tek tek kontrol ederek sürücülerin izin belgeleri ile diğer evraklarını kontrol ederek şehir içine girişlerine izin verirken, belediye de sokak hayvanları ile güvercinlerin aç kalmaması için aralıklarla yem ve yiyecek tedarikinde bulunuyorlar.
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