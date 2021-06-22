Devrek’te sel bahçe ve seraları vurdu

Yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle sel bazı köylerde zarara yol açtı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesine bağlı Yassıören ve Kabaca köylerinde yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle bahçelerde ve seralarda zarara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre öğleden sonra başlayan ve şiddetini gittikçe artıran yağmur ilçenin bazı köylerinde bahçelerde ve seralarda zarara yol açarken, can kaybının olmaması yüreklere su serpti.