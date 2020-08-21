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Devrek’te refüj ve kaldırımlar temizlendi
FEN İŞLERİ EKİPLERİ KALDIRIM VE REFÜJLERDE TEMİZLİK YAPTILAR
ZONGULDAK 21.08.2020, 17:12
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Devrek Belediyesi temizlik ekipleri tarafından refüj, kaldırım ve parklar içindeki yeşil alanlarda temizlik, düzenleme ve bakım işlemleri yapıldı.
Devrek Belediyesi Temizlik Ekipleri gün boyu, Devrek’ten geçen Zonguldak-Ankara karayolu ortasındaki refüjlerle birlikte, kaldırım, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Büyük bir titizlikle yürütülen temizlik çalışması sonucunda vatandaşlar kaldırım, cadde ve sokaklarda rahat ve temiz bir ortamda yürüyüşlerini yapabilecekler.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, halkın daha hijyenik bir ortamda, huzur ve güven içinde yürüyebilmeleri için temiz ve düzenli bir çevre için çalıştıklarını, belirtti.
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