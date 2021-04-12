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Devrek’te Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu

Devrek’te Ramazan ayının fiyatları belli oldu.

ZONGULDAK 12.04.2021, 17:24
Devrek’te Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu

Devrek’te Ramazan ayının fiyatları belli oldu.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide fiyatları belli oldu. Devrek Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve fiyatlar bu sene yeniden belirlendi. 350 gram sade pidenin fiyatı 4lira’dan satılırken, aynı gramajda ki yumurtalı pidenin fiyatı da 5 lira olarak belirlendi.

Bu sene fiyatlardaki artışın kendilerini fazla etkilemeyeceğini belirten vatandaşlar, ”Evet fiyatlarda bir miktar artış var ancak, bizlerin alım gücünü fazla etkilemeyecektir. Ramazan ayında özellikle de iftarlarda baş tacı olan pideler bu senede sofralarımızı süslemeye devam edecek” diye konuştular.
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