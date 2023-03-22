Devrek’te ramazan pidesi vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı

Ramazan ayının başlaması nedeniyle bu aya mahsus ramazan pidesi vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı.

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının başlaması nedeniyle ilçede yine bu ayın olmazsa olmazları arasında yer alan iftar ve sahur pidesi de vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı. Sade ve yumurtalı olarak iki kategoride imal edilen 330 gram 10 liradan yine aynı gramajdaki yumurtalı pide ise 12.50 kuruştan satılmaya başlandı.

Geçen yıla oranla gider maliyetlerinin oldukça arttığını ifade eden işletmeci Mehmet Erdem, "Bu sene tüm giderler oldukça fazlalaştı. Bizler elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan’ı Şerifini tebrik ediyorum” diye konuştu.