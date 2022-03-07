Devrek’te Ramazan Çelik rüzgarı esti

Devrek’te düzenlenen “Kadınlar Günü” programında Ramazan Çelik rüzgarı esti.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “ Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle düzenlenen organizasyonda bölgenin sevilen sanatçıları arasında yer alan Ramazan Çelik Zonguldaklı hanımlara unutulmaz saatler yaşattı.

Devrek River Mill Park’ta düzenlenen etkinlikte Grup Yağmur’un ardından sahne alan Ramazan Çelik Zonguldak’ın çeşitli ilçelerinden gelen hanımların gecenin geç saatlerine kadar neşeli saatler geçirmesi için adeta şov yaptı.

Bu tür organizasyonu uzun zamandır planladıklarını ifade eden firma sahibi Ertan Civak,”Hava şartları bir türlü müsaade etmedi bizde “Dünya Kadınlar Günü’ne denk get irerek hanımlarımızın bir nebze de olsa kışın stersinden uzaklaştırarak neşeli saatler geçirmesine vesile olduk” diye konuştu