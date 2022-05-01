Devrek’te Ramazan Bayramı öncesi bereketi

Ramazan ayının son günlerinin yaklaşması ve Ramazan Bayramına sayılı günler kalması nedeniyle Pazar yerlerinde bayram hareketliliği yaşanmaya başlandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kurulan ve ilin en hareketli pazarları arasında yer alan Devrek pazarında Ramazan ayının son günlerinin yaklaşması ve Ramazan Bayramına sayılı günler kalması nedeniyle ilçede hissedilir derecede bayram hareketliliği yaşanmaya başlandı. Geçen yıl pandemi nedeniyle Devrek’in pazarında durgunluk yaşayan esnaf pandeminin nispeten azalması nedeniyle vatandaşlarında bayram alışverişlerinde hissedilir derecede yoğunluk gösterdi.

Tüketicilerin özellikle tatlı ve bayramlık şekerlemeler ile kolonyalara rağbet gösterdiğini ifade eden Mustafa Kesbiç isimli esnaf, "Bu sene izinlerin az olması bile vatandaşları memleketlerine gelmelerine engel olmadı. Bu sebeple pazarımızda da hissedilir anlamda hareketlilik mevcut fiyatların geçen yıllara nazaran biraz daha yüksek olması bile tüketicileri çokta etkilemedi” diye konuştu.