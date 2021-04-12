Devrek’te pazar ve marketlerde Ramazan Ayı bereketi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Devrekli vatandaşlar rahat bir oruç geçirebilmek için pazar ve marketlere adeta akın etti.

Ramazan ayının başlaması nedeniyle Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki vatandaşlar alışveriş yapmak için market ve pazar alanlarına akın ediyorlar. Rahat bir Ramazan ayı geçirmek isteyen vatandaşlar özellikle bakliyat, hurma ve hoşaflık ürünlere karşı büyük ilgi gösterirken, mübarek ayın başlaması ile ilgili değerlendirme yapan Devrekli esnaf Mustafa Kesbiç ”Öncelikle mübarek aya kavuştuğumuz için Mevla’ya ne kadar şükür etsek azdır. İlçemizde bu sene Ramazan ayı nedeniyle özellikle bakliyat, yağ, hurma, hoşaflık ile beyaz et gruplarında fiyatlar fazla miktar artış söz konusu. Ama her şeye rağmen vatandaşlarımız bu mübarek ayı rahat bir şekilde geçirmeleri için imkanları ölçüsünde alışverişlerini yapıyorlar” diye konuştu