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Devrek’te köyü merkeze bağlayan köprü çöktü

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Dirgine Akçabey köyünde bulunan köprünün 150 metrelik bölümü su debisinin yükselmesiyle çöktü.

ZONGULDAK 28.06.2022, 18:58
Devrek’te köyü merkeze bağlayan köprü çöktü

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Dirgine Akçabey köyünde bulunan köprünün 150 metrelik bölümü su debisinin yükselmesiyle çöktü.

Devrek ilçesine bağlı Dirgine Akçabey köyü köprüsü, artan sağanak yağış ve barajların taşması sonucu çöktü. Köprünün 100-150 metrelik bölümü sel sularına teslim oldu. Köye ulaşım alternatif yollardan sağlanırken ekipler olay ile ilgili incelemelerde bulundu. Bölge ise dron ile havadan görüntülendi.

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