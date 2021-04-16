banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama

Devrek’te köyleri bir birine bağlayan köprü tehlike saçıyor

Devrek’te birçok köyü birbirine bağlayan Eski Zonguldak Köprüsü tehlike saçmaya devam ediyor.

ZONGULDAK 16.04.2021, 17:04
2
Devrek’te köyleri bir birine bağlayan köprü tehlike saçıyor

Devrek’te birçok köyü birbirine bağlayan Eski Zonguldak Köprüsü tehlike saçmaya devam ediyor.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bulunan ve vatandaşlar tarafından Eski Zonguldak Köprüsü olarak bilinen ve birçok köyü birbirine bağlayan köprünün ayaklarında meydana gelen derin çatlaklar nedeniyle tehlike saçmaya devam ediyor.

Bundan birkaç yıl evvel Çaycuma’da meydana gelen köprü faciasını unutamayan vatandaşlar benzeri facianın burada yaşanmaması için yetkililerin acilen köprü için önlem alınmasını istiyorlar.

Köprünün taşıyıcı ayaklarında derin çatlaklar oluştuğunu belirten vatandaşlar,” Uzun zamandır köprünün taşıyıcı ayaklarında çatlaklar ve dökülmeler oluyordu zaman ilerledikçe bu çatlaklar daha da derinleşmeye ve ciddi anlamda tehlike oluşturmaya başladı. Birçok kişi bunun farkında değiller özellikle de yetkililer tarafından şimdiye kadar gelip inceleme yapılmadı. Aklımıza bundan yıllar evvel meydana gelen ve ölümlerle sonuçlanan Çaycuma köprüsü geliyor. Aynı facianın burada yaşanmamamsı için yetkililerin biran evvel köprü için inceleme ve akabinde çalışma başlatılması lazım aksi takdirde ileride meydana gelebilecek olumsuzluğun hesabını kimse veremez” diye konuştular.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu