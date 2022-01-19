Devrek’te kar yolları kapattı

Zonguldak’ın Devrek İlçesine bağlı 63 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Dün geceden bu yana aralıksız olarak devam eden kar yağışı ile bir çok köy yolunun kapandığını ancak ekiplerin aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini belirten Devrek Özel İdare Şefi Hulisi Davulcu,” Bölgemizde iki gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı 63 köy yolu ulaşıma kapandı sahada ki arkadaşlarımızın aralıksız çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağdur duruma düşürmemek için elimizdeki, imkanları adeta seferber ediyoruz. Yine de vatandaşlarımızdan ricam acil durumlarda 112’yi aramaları ve aradığında ise paletli ambulanslar devreye girmektedirler. Ancak şu ana kadar bize yansıyan acil bir durum haberi gelmedi kapalı olan köy yollarımızın açılması için ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedirler” diye konuştu.