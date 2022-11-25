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Devrek’te kadınlar dayanışma vurgusu yaptı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde, kadınlar dayanışma ve mücadele vurgusu yaptı.
ZONGULDAK 25.11.2022, 13:27
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde, kadınlar dayanışma ve mücadele vurgusu yaptı.
Kadına şiddetin önlenmesi amacıyla Devrek’te farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kadına şiddete yönelik sloganlar atıldı. Düzenlenen etkinlikte kadınlar, "Şiddete karşıyız pankartları" slogan atarak çevrenin dikkatini çekti. Etkinlikte kadınları yalnız bırakmayan Devrek Kaymakamı Ümit Altay "Şiddet bir çözüm değildir. Kadına Şiddet, insanlığa ihanettir" dedi.