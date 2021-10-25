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Devrek’te jandarmalar kan bağışında bulundu

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde düzenlenen kan bağışı büyük ilgi gördü.

ZONGULDAK 25.10.2021, 15:15
Devrek’te jandarmalar kan bağışında bulundu

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde düzenlenen kan bağışı büyük ilgi gördü.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Kızılay ve İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde organize kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Alanında düzenlenen maske, mesafe ve hijyen konuları dikkate alınarak gerçekleştirilen kan bağışına askerlerin yanı sıra Devrekli vatandaşlarda katılarak kan bağışına katkıda bulunmaya çalıştılar. Kan bağışına katılan askerlere ve vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Kızılay Kan bağışı yetkilisi "Kızılay olarak bu sene ilimiz genelinde askerlerimiz ile birlikte kan bağışı kampanyasının üçüncüsünü gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Bize katkılarını esirgemeyen ve ilimiz genelinde görev yapan Jandarma teşkilatına kurumumuz adına katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Asli görevi ülkemizin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmak olan Türk askeri, aslî vazifelerinin yanı sıra ihtiyaç halinde arama, kurtarma, tıbbi yardım, yangın söndürme, asayişi sağlama, meslek eğitim gibi çok geniş yelpazedeki görevleri de yerine getirmektedirler. Covid-19 Pandemi sürecinde millet olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz şu günlerde kan bağışı sayılarında yaşanan azalmadan dolayı kan stokları eksilmekte buna mukabil kan ihtiyacı bir o kadar artmaktadır. En sıkıntılı anımızda her zaman imdadımıza koşan Türk askeri bugünde kanıyla milletinin yanında oldu. Zonguldak İl Jandarma Komutanımızın riyasetinde, İlçe Jandarma komutanlığımızın öncülüğünde düzenlemiş olduğumuz kan bağışı kampanyasına askerimiz ve vatandaşlarımız büyük ilgi göstermektedirler. Gerçekleştirdiğimiz Kan bağışı organizasyonumuza vatandaşlarımızda destek vererek bizlere destek oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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