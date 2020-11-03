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Devrek’te İzmir için yardım kampanyası başlatıldı

DEVREK'TE İZMİR İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

ZONGULDAK 03.11.2020, 13:24
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Devrek’te İzmir için yardım kampanyası başlatıldı

Devrek Belediyesi ile Devrek Kent Konseyi İzmir’deki depremden etkilenenler için “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” adlı bir yardım kampanyası başlattı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada depremden hasar gören yerlerdeki yaraların sarılmasına destek olmak için düzenledikleri kampanyaya vatandaşların destek olmalarını, istedi.

Başkan Çetin Bozkurt vatandaşları yardım için çağırdığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Değerli hemşerilerim, İzmir’de yaşanan depremde mağdur olan vatandaşlarımız için elektrikli ısıtıcı, sıfır battaniye, şişe su, dezenfektan, kolonya, pil, maske, çocuk bezi gibi ürünlerden oluşacak yardımlarınız için Belediyemiz ve Kent Konseyimiz ortaklaşa bir kampanya düzenlemiş bulunmaktadır. Sizleri de kampanyamıza destek vermeye çağırıyor, duyarlılığınız için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Yardımlarınızı 4 Kasım 2020 tarih ve saat 12.00’ye kadar belediyemize bekliyoruz. Unutmayalım: Şimdi Yaraları Sarma Zamanı.”

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