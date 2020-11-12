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Devrek’te HES uygulaması aralıksız devam ediyor
ZONGULDAK İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ALINAN YENİ KARAR DOĞRULTUSUNDA ŞEHİR DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLARA DEVREK İLÇE GİRİŞİNDE HES KODU TARAMASI YAPILARAK İLÇE GİRİŞİNE ALINIYOR.
ZONGULDAK 12.11.2020, 17:28
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Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni karar doğrultusunda şehir dışından gelen vatandaşlara Devrek ilçe girişinde HES kodu taraması yapılarak ilçe girişine alınıyor.Alınan karar gereği Devrek’in Uzunçay Mevkiinde uygulama yapan ekipler Hes kodu olmayan vatandaşlara yardımcı olurken, sorgulamalarında riskli temaslı olan kişilere de idari para cezası uygulanıyor. Riskli ve temaslı olan sürücüler ve araçlardaki diğer vatandaşların il merkezinde ki karantina yurduna sevk işlemleri sağlık ekipleri nezaretinde gerçekleştirilirken, yetkililer ,” Uygulamaların kesintisiz olarak devam edecektir” ifadelerine yer verdiler.