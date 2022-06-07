Devrek’te “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” coşku ile kutlandı

Devrek’te düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinliklerinde protokol bir araya geldi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde “Hayat Boyu Öğrenme” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen ve 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan etkinlikler Cumhuriyet Alanında hayata geçirildi.

Devrek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen ve 20211-2020 eğitim öğretim yılı boyunca açılan el sanatları, giyim üretim, bilişim teknolojileri ve resim sergileri vatandaşların beğenisine sunulurken, sergiler davetliler tarafından da büyük ilgi gördü.

Türküleri okunması ve halk oyunları gösterisinin sergilenmesinin ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi.