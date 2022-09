Devrek’te engelli çocuklar doyasıya eğlendi

Devrek Kızılay Temsilciliği tarafından ilçede bulunan engelli çocuklara yönelik gezi ve eğlence programı düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Kızılay Temsilciliği tarafından ilçede ki engelli çocuklar ve ailelerine yönelik gezi ve eğlence programı düzenlendi. Türk Kızılay Devrek Temsilciliği tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinlikte ilçenin uzak köylerinde yaşayan engelli çocuk ve gençler ve aileleri bir günün doyasıya tadını çıkardılar. Kurum tarafından tahsis edilen araç ile Zonguldak’ta bulunan Gökgöl Mağarası ve Maden Müzesini gezen engelli ve aileleri ardından da lunaparkta eğlencenin doruğuna ulaştılar.

“Sevgide Engel Yok” projesi ile yola çıkıklarını ve bu organizasyonu hayata geçirdiklerini ifade eden Devrek Kızılay Temsilcisi Aydın Çolpa,” Bu proje bu yıl yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz ikinci şenlendirme projesi. Günlük yaşantımızda birçok engelli birey ile karşılaşmaktayız. Kimi zaman baston desteği ile yürüyenleri kimi zaman söylemek istediği şeyleri işaretle anlatmaya çalışanları kimi zamanda tekerlekli sandalye ile karşısına çıkan engeli aşmaya çalışan engelli bireyler ile hep karşılaşmaktayız. Hayatta bazı bireyler engelli olarak dünyaya gelmekte bazıları da sonradan engelli olmaktadır. Her ne koşulda olursa olsun bir bireyin engelli olarak yaşamını sürdürebilmesi çok zordur. Türk Kızılay Devrek Temsilciliği olarak biz Kızılay’ımızın misyonuna uygun olarak doğal afetlerde ve her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için zaman mefhumu gözetmeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ancak bu defa engellilerimize hizmet ve toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturabilmek amacıyla düzenlediğimiz “Sevgide Engel Yok” projesi ile geleceğimizin mimarı gençlerimize ve çocuklarımıza hayata bir de engelli bireylerin baktığı pencereden empati yaparak bakmayı, kendimizin de bir engelli adayı olduğumuzu akıllarımızdan çıkarmadan engellileri ve engellilik sebeplerini tanımak, engelliliği azaltmak, engellilere nasıl yardımcı olabileceğimizi geleceğimizin teminatı olan gençlere anlatmayı amaçlamayarak bu projeye her aşamasında aşkla çalışan engelli evlatlarımızla kardeşleri gibi ilgilenen genç Kızılay gönüllülerimize, proje danışmanımıza, Zonguldak Kızılay Şubesine, şenlendirme projemizin her aşamasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, engelli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.