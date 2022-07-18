Devrek’te emekli olan din görevlilerine plaket takdim edildi

Devrek’in çeşitli camilerinde görev yapan ve emeklilikleri dolan din görevlilerine plaket takdim edildi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde ki köy ve merkez camilerinde yaklaşık 35 yıl görev yapan görev yapan ve emeklilikleri dolan din görevlileri Diyanet- Sen Devrek Temsilciliği tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Uzman Vaiz Necmettin Çataklı, İmam Hatip Yusuf Karabasan, İmam Hatip Nuri Çolak, İmam Hatip Halil Çolakdemirci ve İmam Hatip Muhammet Cicibaş için düzenlenen plaket merasiminde konuşan Devrek Diyanet -Sen Temsilcisi Muhammet Ali Sarı,” Yıllarca ilçemize bağlı camilerde din görevlisi olarak görev yapan ve emeklilikleri dolan arkadaşlarımıza temsilciliğimiz tarafından günün anısına plaket vermeyi uygun gördük. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.

Plaket takdim töreninde eski Diyanet Sen-Temsilcisi Muharrem Yaprak ve diğer yetkililerde hazır bulundular.