Devrek’te bisiklet turu düzenlenecek

Devrek’te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlenecek.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bisiklet turu düzenlenecek. Zonguldak Bisiklet İl Temsilciliği ve Devrek Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa olarak organize edeceği 15 kilometrelik bisiklet turu 29 Ekim Cumartesi günü saat 10.30’da başlayacak. Bisiklet turuna katılacak olan vatandaşların Devrek Cumhuriyet Alanında bir araya gelmelerini gerektiğini ifade eden Zonguldak Bisiklet İl Temsilcisi Erkan Akçelik, ”Cumhuriyet Alanından stada hareket edeceğiz turumuz stattan başlayacaktır. Katılımcı vatandaşlarımızın en geç saat dokuz da şehir stadında hazır olmaları gerekmektedir. Hareket yerimiz Devrek Şehir Stadı olacaktır. Güzergahımız tamamlandıktan sonra katılımcılarımıza çeşitli ikramlarda bulunulacaktır” diye konuştu.