Devrek’te avcılara bilgilendirme toplantısı

Devrek’te Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” çerçevesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Devrekli avcılar bir araya geldi.

Devrek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Personeli Sosyolog ve Aile Danışmanı Pelin Deniz tarafından hayata geçirilen bilgilendirmede kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme ve farkındalık çalışması doğrultusunda Devrekli avcılar ile birlikte kadına şiddet ve alınması gereken önlemler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kurum tarafından organize edilen eğitimde Devrek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mesut Özmekik’in, yanı sıra Devrek Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Tansel Işık ve yönetim kurulu üyeleri ile avcılar hazır bulundular. Eğitim sonunda avcılar tarafından "Kadına El Kal-Ka-Maz" logolu pankart açılarak destek verilirken, Devrek Avcılar Kulüp Başkanı Tansel Işık,” Kulübümüzde kayıtlı avcıların adli sicil kayıtlılarında kesinlikle problem yoktur. Zaten kulübümüze sicil kaydında sorun olanları kesinlikle kayıt yapmıyoruz ve sicil kaydı olanın da avcı olamayacağını buradan bunu özellikle bildirmek isterim. Hayata geçirilen toplanı nedeniyle kurum çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığının karşısındayız avcılar olarak her türlü sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya gayret edeceğiz” diye konuştu.