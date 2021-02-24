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Devrek’te “Asker Millet El Ele” kan bağısı kampanyası düzenlendi

İlçe jandarma Komutanlığı öncülüğünde düzenlenen” Asker Millet El Ele Hayatlar Kurtarmaya” adlı kampanya büyük ilgi gördü.

ZONGULDAK 24.02.2021, 11:39
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Devrek’te “Asker Millet El Ele” kan bağısı kampanyası düzenlendi

İlçe jandarma Komutanlığı öncülüğünde düzenlenen” Asker Millet El Ele Hayatlar Kurtarmaya” adlı kampanya büyük ilgi gördü.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde organize edilen “Asker Millet El Ele Hayatlar Kurtarmaya” adlı kampanya büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Alanında düzenlenen kan bağışından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Devrek Kızılay Temsilcisi Aydın Çolpa, ”Mehmetçik bu yüce milletin ta kendisidir. Devletimizin asli unsurudur. O milletimizin sinesinden çıkan, dünyada hiçbir millete nasip olmayan bir yiğitlik abidesidir. Asli görevi ülkemizin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmak olan Türk askeri, aslî vazifelerinin yanı sıra ihtiyaç halinde arama, kurtarma, tıbbi yardım, yangın söndürme, asayişi sağlama, meslek eğitim gibi çok geniş yelpazedeki görevleri de yerine getirmektedirler. Covid 19 Pandemi sürecinde millet olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz şu günlerde kan bağışı sayılarında yaşanan azalmadan dolayı Kızılayımızın kan stokları eksilmekte buna mukabil kan ihtiyacı bir o kadar artmaktadır. En sıkıntılı anımızda her zaman imdadımıza koşan Türk askeri bugünde kanıyla milletinin yanında oldu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanımızın riyasetinde, İlçe Jandarma komutanlığımızın öncülüğünde düzenlemiş olduğumuz kan bağışı kampanyasına askerimiz ve vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. “Asker illet el ele hayatlar kurtarmaya” sloganıyla gerçekleştirdiğimiz Kan bağışı organizasyonumuza İlçe jandarma komutanımız kan bağışının başladığı ilk andan itibaren son kan bağışının yapıldığı ana kadar personeli ile birlikte eşlik etti. Kanlarıyla üç kişiye can veren komutanlarımız, gün boyu kan bağışının yapıldığı alanda vatandaşlarımızı kan bağışına teşvik etti. Elhamdülillah emeklerimiz boşa gitmedi ve her zaman olduğu gibi rabbimiz bizi mahcup etmedi. Kan bağışı için müracaat eden 112 kişiden 32 kişi Covid geçirmeleri, hemoglobinlerinin düşük olması, kalp, tansiyon hastası olmaları nedeniyle kan bağışı yapamadılar. Bu kampanyada 80 ünite kan bağışı alınarak ilçemizde yeni bir kan bağışı rekoru kırıldı. Biz inanıyoruz ki hayra delalet eden hayrı işlemiş gibidir. Türk Kızlay Devrek Temsilciliği olarak bizlerde bağışlanan her kan üç insana can şiarıyla çıktığımız iyilik yolunda kan bağışçısı 80 kardeşimizin 240 kardeşimize can oluşuna köprü olmasına aracılılık etmenin mutluluğunu yaşadık. Zonguldak’ımızın her ilçesinde olduğu gibi ilçemizde düzenlediğimiz Kan bağışı organizasyonumuza destek veren Zonguldak İl Jandarma Komutanımıza, ilçe jandarma komutanlığının ve her derecesinde görev yapan personeline, iyiliksever kan bağışçısı vatandaşlarımıza ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi personeline teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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