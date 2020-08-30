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Devrek’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
DEVREK’TE DÜZENLENEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SADE BİR TÖRENLE KUTLANDI.
ZONGULDAK 30.08.2020, 11:28
Devrek’te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı sade bir törenle kutlandı.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıldönümü koronavirüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Alanında düzenlenen çelenk sunum merasiminde Atatürk Anıtına kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri konulduktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tören sona erdi.
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