Devrek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Devrek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doğrultusunda çelenk sunma programı gerçekleştirildi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 99 yılı nedeniyle çelenk sunma programı düzenlendi. Devrek Cumhuriyet Meydanında bulunan tören alanında programa Kaymakamlık Makamı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve göndere bayrak çekilmesiyle program sona erdi. Düzenlenen törene; Devrek kaymakam, belediye başkanı, askeri yetkililer, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.