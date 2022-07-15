Devrek’te 15 Temmuz kalkışmasının 6. yılında vatandaşlar tek yürek oldular

Devrek ilçesinde 15 Temmuz darbe kalkışmasının 6. yılında ilçede yaşayan vatandaşlar tek yürek oldular.

Devrek Kaymakamlığı tarafından organize edilen”15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma” etkinlikleri çerçevesinde ilçede çeşitli programlar düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından organize edilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlar protokol üyeleri ve ilçede yaşayan vatandaşlar tek yürek oldular.

Programların ilkine ilçe protokolü tarafından ilçeye bağlı köylerde kabirleri bulunan Şehitler ziyaret edilerek din görevlileri tarafından kabirleri başlarında Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen akşam saatlerindeki programında ise belediye bandosu eşliğinde “Milli Birlik Yürüyüşü” düzenlendi. Gençlik Merkezi önünde başlayan ve Cumhuriyet Alanında son bulan yürüyüşe protokol ve yüzlerce vatandaş iştirak etti.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen programlara ise saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur’an- Kerim Tilaveti okundu. Günün anlam ve önemini hakkında yapılan protokol konuşmalarından sonra öğrenciler tarafından 15 Temmuz’u anlatan şiirler seslendirilirken, din görevlileri tarafından da ilahiler okundu.

Yatsı namazından sonra ise Cumhuriyet Alanında vatandaşlara Devrek Kızılay Temsilciliği ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı olarak belediyenin büyük led ekranından vatandaşlara canlı olarak hitap etmesinden sonra Devrek Müftülüğü din görevlileri tarafından gece yarısından sonra ilçenin tüm camilerinden salaların okunmasının ardından etkinlikler sona erdi.