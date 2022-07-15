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Devrek’te 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Devrek’te 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi düzenlendi.

ZONGULDAK 15.07.2022, 15:45
Devrek’te 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Devrek’te 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” temalı şehitlerin anısına fotoğraf sergisi, düzenlendi.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen fotoğraf sergisinde 15 Temmuz ruhunu taşıyan fotoğraf sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, gün boyu ekranlardan 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf ve film gösterileri gerçekleştirilecek.

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