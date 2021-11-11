Devrek’te 100 bin fidan toprakla buluştu

Devrek’in Akçabey köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında 100 bin fidan toprakla buluştu.

Devrek’in Akçabey Köyünde hayata geçirilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz’ın da iştirak ettiği fidan dikim programında yaklaşık 40 futbol sahası büyüklüğünde ki alana 100 fidan dikildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz nezaretinde gerçekleştirilen fidan dikimine protokol ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde her bir vatandaş 3’er fidan dikerek etkinliğe destek verdiler. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ilk fidanını dikerek "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geçtiğimiz yıl başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, tüm yurdumuzda olduğu gibi saat 11.11’ de Devrek’in Akçabey Köyünde fidan dikim etkinliğine katıldık. Bugün burada 100 bin fidanı toprakla buluşturmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yaz ayında bir çok ilimizin yanı sıra bölgemizin bazı kesimlerinde de meydana gelen yangında kül olan ormanımızı yeniden yeşertmek için elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fidan dikim törenine katılanlar, çeşitli noktalarda fidan dikerek etkinliğe sahip çıktı.