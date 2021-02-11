Devrek zeka timinden büyük başarı

Devrekli Zeka Timleri bölge finallerinde büyük başarı elde ettiler.

Türkiye Zeka Vakfının Organize ettiği Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasında, Devrek Karşıyaka 100.Yıl Ortaokulu’nu temsil eden öğrenciler katıldıkları yarışmalarda büyük bir başarıya imza attılar.

Daha önce İl finallerinde dereceye girerek bölge finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler şimdi de bölge finallerinde dereceye girerek yarışmanın son etabı olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar. Okul il’de 2 Karadeniz Bölgesinde 5, Türkiye genelinde ise 273 okul arasından 35. oldu.

Organize edilen programda başarılı çalışmalar imza atan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Türkiye Zeka Vakfı Başkanı ve Okul İdarecisi Emrahan Halıcı,” Öğrencilerimiz Hüda Nur PÜR, Berra Gün, Ayşe Buğlem Benli, Tamer Yekta Kayabaşı, Hicran Nur Berber, Alperen Dürmeli ve onları sürece hazırlayan Matematik Öğretmenimiz Adem Cebeci’yi tebrik eder başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.