Devrek SCU Fen Lisesi’nin başarısı yarışmaya damgasını vurdu

Zonguldak okuyor kitap okuma yarışmasında Devrek SCU Fen Lisesi bu yılda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Zonguldak’ta her yıl devam eden “Zonguldak Kitap Okuyor” kitap okuma yarışmasında Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi geçen yıl olduğu gibi bu sene de başarılara imzalarını attılar.

Zonguldak kitap okuyor yarışması merkez ve ilçelerinde organize edilirken, il okullarında 4. Sınıftan,12 sınıf öğrencilerine kadar ve velilerin komisyonca belirlenen beş kitabı okuyarak katılabildiği 10 kategoride yapılıyor.

Kitap Severleri okuma etkinliğinde bir araya getiren ve ilde üçüncü uygulama yılı olan "Zonguldak Okuyor" projesinin okuma ve ölçme değerlendirme süreci, 9 Haziranda tamamlandı. Proje kapsamında komisyonunun belirlediği öğrenci ve veliler tarafından okunan kitapların ödül töreni Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi öğrencileri lise kategorisinde 12 dereceden 7 tanesini alarak son iki yılda olduğu gibi ilde en başarılı okulu olarak büyük bir başarıya imza attı