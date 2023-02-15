Devrek MYO’nun yeni müdürü Ersin Kanat oldu

Devrek Meslek Yüksek Okulunda müdür değişimi gerçekleştirildi.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık A.B.D. Başkanı Doç. Dr. Ersin Kanat Devrek Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak asaleten atandı.

Okul idaresi tarafından yeni atanan müdüre tebrik etmek amacıyla çiçek gönderilmemesi, onun yerine üniversite vakfının hesap numarasına bağışta bulunulması ifadelerine yer verildi.