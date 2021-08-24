Devrek Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet coşkusu

Devrek Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet etkinliğinde protokol ve veliler bir araya geldi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet merasiminde okul idarecileri, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli bir araya gelerek öğrencilerin sevinçlerine ortak oldular.

Devrek Meslek Yüksek Oklulu Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarından eğitim alan yaklaşık 150 öğrenci mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar.

2020- 2021 Akademik Yılı Mezuniyet töreni merasimi öncesinde yapılan konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri ve ödülleri protokol tarafından takdim edilirken, program sonunda davetlilere Devrek simidi ikramında bulunuldu.

Düzenlenen törene Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.