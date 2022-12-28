Devrek Kireni coğrafi işaret belgesi aldı

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası” Devrek Kireni “ coğrafi işaret tescil belgesini aldı.

Devrek Kireni’nin coğrafi işareti tescil belgesi alınması ile ilgili yapılan açıklamada ,” Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaretler konusunda yapılan çalışmalar doğrultusunda 28.08.2019 tarihi ve C2019\109 numaralı başvurumuz neticesinde 1299 sayı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işareti olarak tescil edilmiştir.

Devrek Kireni Zonguldak İli Devrek ilçesinde yetişen ve pomolojik özellikler bakımından kızılcık özellikleri gösteren meyvedir. Yabani formda kendiliğinden yetişir ve tohum ile çoğalır. Devrek Kireninin geçmişi eskiye dayanır. Coğrafi sınırın mutfak kültürü içinde önemli bir yere sahip olup, şerbet, marmelat, reçel, ekşi ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılır. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur. Coğrafi sınırın mutfak kültürü önemli bir yere sahiptir.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası olarak Devrek ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla koruma altına alınması ve ekonomik katma değerinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Coğrafi işaret çalışmalarımız çok uzun bir emeğin üründür. Oda olarak “Devrek Kireni” coğrafi işaret tescilinin tüm üreticilere ve Devrek halkına hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.