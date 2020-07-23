Devrek Kaymakamı Altay’dan köylere ziyaret

Kaymakam Ümit Altay ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek ilgililerle ve vatandaşlarla bilgi alışverişinde bulundu

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamı Ümit Altay çeşitli birim amirleri ile birlikte ilçeye bazı köyleri ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla birlikte mevcut sorunlar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

Pandemi nedeniyle yaklaşık beş aydan bu yana köy ziyaretlerini gerçekleştiremeyen Altay virüs vakalarının asgariye inmesi nedeniyle yeniden köy ziyaretlerine başladı.

Müfettişler, İsabeyli ve Mumcuoğlu köylerini ziyaret beden Kaymakam Ümit Altay buralarda vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek mevcut sorunlar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu

Beraberindeki kurum amirleri ile köy ziyaretlerini gerçekleştiren Altay,” Pandemi nedeniyle uzun süre ile köy ziyaretlerini askıya almıştık. Nispeten vakalar asgariye indiği içinde köy ziyaretlerine yeniden başladık. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızın mevcut sorunlarını muhtarlarımız ile birlikte ele vererek çözme yollarına gidiyoruz.

Köy ziyaretlerimize bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Benim vatandaşlarımızdan bir ricam var. Köylerimizde korona virüs vakaları oldukça az ve bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri ve ile maske kullanmalarına devam etmelerini istirham ediyorum. Malum önümüzde bir bayram var ve buralarda özellikle bayramlarda ev ziyaretleri oldukça yaygın. Bu ziyaretleri en azından bu bayramda askıya alalım ve virüsün tekrar yayılmasının önüne geçelim. Ne kadar mesafeli olursak virüse yakalanmama şansımız o kadar yüksek olur” diye konuştu.