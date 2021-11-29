Devrek İstiklal İlkokulu’ndan dayanışma etkinliği

Devrek İstiklal İlkokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği etkinliğine vatandaşlar destek verdi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan İstiklal İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma etkinliği protokol ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Alanı ile Eski Anaokulu önünde düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve ilçe protokolü bir araya gelirken, etkinliğe de maddi anlamda destek yağdı.

Düzenlenen programın açılışında konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Zerrin Yazıcı Ciner, ”Öncelikle davetimize iştirak eden başta ilçe protokolü ile uzaktan yakından gelerek bizlere destek veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Burada davetlilerimizin destekleri ile elde edilecek gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir” diye konuştu.