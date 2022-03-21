Devrek, Gökçebey ve Gümeli’de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Zonguldak’ın Devrek, Gökçebey ilçelerinde ve Alaplı’nın Gümeli beldesinde Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Devrek, Gökçebey ve Alaplı’nın Gümeli beldesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.