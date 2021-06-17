Devrek Devlet Hastanesi’nde görev değişikliği

Devrek Devlet Hastanesi Başhekimliğine Avni Çelik atandı.

Zonguldak’ın Devrek Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Avni Çelik oldu. Uzun dönemden bu özel kurumda görev alan ve ilçenin sayılı çocuk doktorları arasında yer alan Avni Çelik Devrek Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanırken, mevcut başhekim Onur Merdivan ise Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı