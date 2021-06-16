Devrek Devlet Hastanesi’nde aşı yoğunluğu yaşanıyor

Devrek’te aşı programına dahil edilenlerden dolayı hastanede aşı yoğunluğu yaşanıyor.

Zonguldak’ın Devrek İlçesindeki devlet hastanesinde aşı programına dahil edilenlerden dolayı aşı yaptırmak isteyen vatandaşlardan dolayı hastanede yoğunluk yaşanıyor.

Devrek’te yeni tip korana virüse (Covit-19) yönelik aşılama çalışılmaları hız kesmeden devam ederken, aşı programına dahil edilen çalışanlar ve diğer vatandaşlar aşılarını yaptırmak için hastanede uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Özellikle son bir haftadan bu yana hastaneye aşılarını yaptırmak için müracaat eden kişi sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını ifade eden Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Merdivan, ”Yaklaşık geçen haftadan bu yana 4 bin kişiye aşı uygulaması gerçekleştirdik. Aşılama çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Yaş gruplarında aşılar açıldıkça yoğunlukta artamaya başladı. Dün itibariyle 900 vatandaşımıza aşı uygulaması gerçekleştirdik. Bu sayı artarak devam ediyor. Vatandaşlarımız hiç tereddüt etmeden hastanemize gelsinler biz ekip olarak gerekli programlarımızı yaptık hiçbir vatandaşımızı aşı yapmadan geri göndermiyoruz gönül rahatlığı ile aşılarını yaptırarak hastanemizden ayrılabilirler” diye konuştu.

Devrek Devlet Hastanesinde aşı sırası gelenlere BioNTech ya da Sinovac aşılarından birisi uygulanıyor.