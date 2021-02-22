Devrek Belediyesinden pazar alanındanlar temizliği

Devrek Belediyesi temizlik ekipleri pazaryerini temizledi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediyesine bağlı ekipler Devrek’te Pazartesi günleri kurulan halk pazarında kar sularının birikmesi ve buzlanmaya karşı temizlik yaptılar. Yapılan temizlikle halkın rahat ve huzurlu hareket edebilmesi amaçlanırken, vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda pazar alışverişi yapabilmeleri, kar ve buzlanmadan olumsuz yönde etkilenmelerine karşı tedbir amaçlı yapılan çalışmada ekipler kapalı Pazar alanını ve sokakları yıkadı ve tuzladı.